Músico venezolano indeciso entre hacer música o ser chavista

Uno de los fenómenos más curiosos de la escena musical venezolana salió a relucir recientemente, cada vez que un músico alinea sus ideales con los del régimen chavista, extrañamente sus canciones empiezan a sonar como ringtones de celular. Así lo teme el cantautor y vedette, Reix Perfecto Two 4×4, quien no decide entre tener una carrera digna haciendo música de verdad o cantar en matinés de diputados a cambio de sumas alarmantes de dinero de dudosa procedencia.

Mientras reproducía sus canciones en tres computadoras distintas para subir sus oyentes en Spotify, Two 4×4 hablaba del futuro de su carrera con la revista ‘Tu Prepago Farandulera’, donde nuestro pasante subpagado mata tigres para pagarse la universidad: “Un saludo a todas mis Reixlibers, ustedes saben quién les habla, el famosísimo Reix Perfecto Two 4×4. Quiero agradecerles porque ya somos casi 12 seguidores en mi cuenta de Instagram y 3 de ustedes que no son bots. Ahorita lo que se vienen son cositas de pinga, como mi nueva collab con un técnico del Suena Caracas y puede que el anuncio oficial de mi enchufe. Ustedes saben bien que yo tengo mis prioridades claras, primero son mis ideales, mi amor por Venezuela, luego mis fans y por encima de todo eso una reu de Pedro Carreño”, concluyó la joven tragedia del merenguetón minutos antes de ir a comprar los pantalones más fosforescentes jamás vistos por el ser humano.