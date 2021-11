Prohíben que la GNB grabe TikToks para que le pongan todo su esfuerzo en violar derechos humanos

El día de ayer, el agente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), José Pérez Pérez Pérez de Pérez, fue descubierto por el comandante general Juan Reyes Reyes de Reyes mientras grababa un video para la red social TikTok, bailando la canción que decía algo como “Ulé abaririri ulé sarananana ulé aaaaaaaaaaaaaaa” en una alcabala ubicada en la urbanización Altamira, en Caracas. Por lo sucedido, la GNB tomó la decisión de prohibir TikTok, para que sus funcionarios puedan concentrarse y dedicar todos sus esfuerzos en violar los derechos humaos y matraquear dinero a los ciudadanos honestos

“¿Qué es esa falta de autoridad de estar bailando en los Tiptó (sic) esos, ah? Pierden es el tiempo, en vez de invertirlo en meterle un lepe y quitarle plata a los ciudadanos estudiantes” aseguró el comandante Juan Reyes Reyes de Reyes, mientras veía los zapatos recién comprados de nuestro pasante —que tenía unos 7 años ahorrando para comprárselos—: “Ciudadano, creo que me veo en la obligación de hacerle una multa por utilizar esos zapatos en esta zona, le hace daño al asfalto, me hace el favor y se los quita ya mismo que quedan decomisados; Como le venía diciendo, con el tema de los videos esos, de una se los digo, ningún miembro de esta fuerza castrense, castrista y castradora está autorizado para volver a usar esa plataforma. Por andar con ese brincoteo y esa bailadera la semana pasada solo matraquearon el 50% de su meta, y todos sabían que era la semana de comprar los regalos de mi familia, yo estoy acostumbrado a que me alcance hasta para una casa completa. Las cosas no pueden seguir así”, finalizó Reyes mientras ayudaba a nuestro pasante a quitarle los zapatos y le dejaba las medias de Pokémon por lástima.