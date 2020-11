Venezolano paga pasaje a funcionario del INTT para explicarle a oficial español que la licencia hecha con papel es 100% legal

El pasado domingo, un oficial de la policía de Madrid detuvo al caraqueño Fernando Sosa, luego de sospechar de la legalidad de su licencia de conducir, documento que presentó impreso en papel reciclado. Para intentar recuperar su libertad, Sosa tuvo que comprar un pasaje Caracas-Madrid-Caracas al funcionario del Instituto Nacional para el Transporte Terrestre (INTT) que le sacó la licencia en el 2017, para que hable con el policía y confirme la legalidad del documento.

Sosa, quien confesó haberse quedado sin dinero para cubrir su renta este mes por pagarle el pasaje al empleado del INTT, nos habló más de su detención: “Marico, los pacos de aquí no tienen idea de cómo funciona nada. Los bichos me detuvieron y que, ‘ostia tío que este documento está de coña, es falso ajuro’. Y le expliqué mil veces que no, que era una licencia de verdad, que en Venezuela no hay material y te lo mandan a imprimir en tu casa. Me apretaron más duro cuando les dije que en el cyber donde lo imprimí solo tenían papel de reciclaje. No me creyeron, así que les pedí que me dieran un chance para poder comprobarlo. Quise hacer una llamada de Zoom al pana que me tomó la foto de la licencia pero no tenía internet. No tenía saldo ni para llamada de WhatsApp. No tuve otra opción que traérmelo a Madrid para que fuese testigo y que él mismo explicara cómo es el asunto de las licencias en nuestro país. Si mi trabajo no dependiera de la licencia de pana que no tengo rollo, a lo mejor pasándome unos meses en la cárcel me ahorraría la plata del alquiler, pero coño, tampoco así”, dijo Sosa, añadiendo que le daba miedo que el pana del INTT se le fuera a instalar en el sofá de la casa para siempre.