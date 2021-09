Extraditan a Cheverito por nexos con el narcotráfico

Esta semana el Gobierno de Nicolás Maduro perdió 3 personas cercanas a las altas esferas del poder: Alex Saab, Hugo Carvajal y Cheverito, ese muchacho caucásico “pana” que tomaba fotos en las calles de Caracas y sorprendentemente no lo robaban. A pesar de venderse como una persona sana, Cheverito mostró hoy su verdadera cara cuando el gobierno de España lo extraditó a Estados Unidos por tener nexos con el narcotráfico.

“¡Hola, soy Cheverito! Sí, como lo imaginas, terminé preso. Yo no quería hacer esto, me están difamando, yo solo recorría el país con una gota imaginaria porque en realidad soy esquizofrénico” fue lo que repetía incesantemente Cheverito mientras le ponían las esposas: “Yo no tengo la culpa. ¡A mí también me dibujaron así! Fui creado en contra de mi voluntad, yo no quería ser el dibujo animado de ningún gobierno, mucho menos visitar todo un país y mentirle a la gente. Terminé en este mundo de las drogas porque desde que nadie tiene dinero para visitar absolutamente ningún sitio de Venezuela estoy desempleado, y ahora me gano la vida trabajando con “la gente”, ¿si sabes lo que te digo?” finalizó Cheverito mientras le decía al policía que vendiera su historia en Narcos de Netflix.