Diosdado aprovecha diluvio para pedir delivery

Lo que puede parecer un día triste y nublado para todos, para el político podcaster y villano favorito, Diosdado Cabello, es solo un día con más oportunidades para hacer travesuras. El día de hoy aprovechó el diluvio que cayó en toda Caracas para pedir delivery y tener un rato agradable.

“Mire, compañero, a mí como me encanta un heladito en día lluvioso, ah, pero lo que más me gusta es ver el delivery todo mojado y temblando del frío dándome el helado” fue parte de la declaración de Cabello mientras hacía esperar 5 minutos al delivery debajo de la lluvia. “Que no se queje, debería estar feliz de entregarle un helado al mismísimo Diosdado Cabello, si quiere hasta le regalo una foto y no le cobro por eso. ¿Propina? No, esa es la derecha badbunnycista que le encanta dar propina, yo no, es más casi no pido porque hoy no había promociones de $1, pero la lluvia y todo desbordándose me incentivó a pedir este heladito”, finalizó Cabello mientras calificaba mal a su repartidor solo por ser malvado y ya.