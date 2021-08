Jeque del PSG anuncia opulenta inversión en alquiler de apartamento en Caracas

Nasser al-Khelaifi ha hecho realidad todos sus sueños. El multimillonario jeque catarí de 47 años fue el encargado de romper el mercado al llevarse a Lionel Messi al Paris Saint Germain. Y para demostrar que su bolsillo no tiene límites, al-Khelaifi anunció una cuantiosa inversión al alquilar un apartamento en Los Palos Grandes, donde sin ningún problema desembolsó miles y miles de dólares para pagar los meses de adelanto.

El dueño del PSG y ahora flamante inquilino de la señora Ofelia —dueña del apartamento, quien vive de la renta y de decirle a sus hijos que la vaina está jodida para que le manden más plata desde Santiago— habló para mostrarle a la prensa su lujoso apartamento de una habitación y un baño: “Ustedes dirían que mi meta de vida era tener un equipo con tantas estrellas como Messi, Neymar, Mbappé y… ¿cómo es que se llama? ¿Icardi? pero la verdad es que no. Mi verdadero sueño era tener un apartamento en Los Palos Grandes y lo cumplí. Porque la verdad es que comprar ahorita un apartamento en Caracas es demasiado costoso, hasta para mí que en Catar tengo camas que en realidad son esclavos. Por eso quería decirle a todos que lo logré, por fin. A mis enemigos que me critican por mis millones solo les diré que el dinero no compra la felicidad, pero sí alquilar un apartamento al que de vez en cuando le llega el agua en Los Palos Grandes, así que envídienme” aseguró al-Khelaifi, mientras se disponía a subir 14 pisos a pie.