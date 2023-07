TSJ ilegaliza a la oposición

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) bajo la sentencia número J0D3R 4 M4R1A C0R1N4, anunció la nulidad de los partidos políticos de oposición, las primarias de oposición, las manifestaciones de oposición y cualquier expresión, concentración o “yogazo” que de a entender que existen políticos de oposición en el país.

Gladys Gutiérrez, presidenta del TSJ y principal magistrada de la Sala 4F del principal ente del Poder Judicial de la República, ofreció declaraciones a los medios de comunicación que no serían más que VTV y el canal de Youtube de Lubrio: “Desde la sala constitucional del TSJ estuvimos leyendo la constitución y por ninguna parte encontramos mención ni a Maria Corina Machado, ni a Capriles, ni a ninguno de esos traidores a la Patria de Bolívar, Chávez y los árabes con bodegones. Debido a su inexistencia dentro de la carta magna de nuestro país, sólo pudimos concluir con que son unas personas que no tienen derecho a realizar ningunas primarias de nada, ni tienen derecho a ir a ningunas elecciones sin la participación de Nicolás Maduro. Por lo cual, estamos considerando declarar esas elecciones primarias golpistas como inconstitucionales también. La única persona en este país con derecho a participar en las elecciones presidenciales, como lo deja en constancia esta enmienda constitucional que acabo de escribir con creyón, es nuestro Presidente Legítimo: Nicolás Maduro Moros”, concluyó Gutiérrez, quién ya estaría trabajando en ilegalizar a los presidentes que no se llamen Nicolás y se apelliden Maduro.