CANTV aumenta sus precios para decirte con mayor eficiencia que se robaron los cables

La empresa de telecomunicaciones con más fallas por segundo del planeta, CANTV, anunció esta mañana un aumento de precios en sus servicios. El incremento se debe a una inversión que hizo la empresa para poder comunicar a sus usuarios más rápidamente que se robaron los cables de su calle y que, por ende, no podrán prestar el servicio hasta nuevo aviso.

Manuel Fernández Meléndez, presidente actual de CANTV y usuario de 4 servicios de internet satelital en su casa, nos dio más detalles sobre el aumento del servicio a través de una videollamada que le hicimos por WhatsApp porque Zoom no cargaba: “Ya es hora de que brindemos el servicio que los venezolanos se merecen. Los planes de ABA de CANTV verán un aumento del 69%, que aunque puede parecer mucho, es para el bien de los consumidores. Ahora con un plan mensual de 15 dólares, podremos informar con una ultra velocidad supersónica de 0.5 Mbps que los cables de CANTV de la calle fueron robados por delincuentes. Así no se tendrán que preocupar más ni preguntarse infinitas veces ‘¿qué estará pasando con CANTV?’, porque ya les habremos informado que sin cables nuevos no lo podemos solucionar. ¡Eficiencia o nada!”, comentó Meléndez, quien se escuchó entrecortado por la mayoría de la entrevista.