Venezuela anuncia plan de vacunación masivo en Miami

Dando cumplimiento a su mandato constitucional de proteger a sus ciudadanos, el Ministerio del Poder Popular para la Salud anunció hoy —finalmente— su plan masivo de vacunación. La estrategia innovadora consiste en dejar que los venezolanos que puedan hacerlo compren pasajes de más de 700 dólares para viajar a Miami y vacunarse allá gratuitamente.

El ministro para la Salud, Carlos Alvarado, dio la información a través de un Instagram Live que nuestro pasante tuvo que ver en castigo por habernos traído a la casa un café tibio: “Estamos felices de poder anunciar hoy al gran pueblo de Venezuela la segunda etapa de nuestro plan socialista y zamorano de vacunación masiva. Muchos dijeron que las vacunas rusas no eran suficientes, pero una vez más se les demostró su agenda oculta y su campaña de desprestigio, porque las Sputnik V alcanzaron para vacunar a todos los políticos del PSUV y a los militares. Pero bueno, para que no digan que no escuchamos sus quejas, les anunciamos que a partir de hoy los y las ciudadanos y ciudadanos que tengan pasaporte vigente, visa americana y algún familiar que los reciba por un tiempo, podrán comprarse —no podemos hacer mayor énfasis en que ellos mismo tendrán que pagar por su propia cuenta— un pasaje directo a Panamá para luego ir directo a Miami a vacunarse contra el coronavirus. Creemos que este método fácil y sencillo será muy beneficioso para todo los venezolanos que se quieran vacunar. Este nuevo plan es solidario, accesible, humanista y socialista, así que no tienen excusa, ja ja”, bromeó el ministro Alvarado, quien pidió a los beneficiarios de este plan traer dólares en efectivo para poder quitárselos en Maiquetía y así “fortalecer la economía de la Nación”.