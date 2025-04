INCREÍBLE: Restaurante que lavaba dinero quiebra por falta de agua para lavar

No es un secreto que la economía venezolana atraviesa un mal momento por trigésimo año consecutivo. Sin embargo, para el restaurante Ristro Bistro Bar & Lounge & Laundry, ubicado en Las Mercedes, Caracas, la gota que derramó el vaso fue –irónicamente– la constante falta de agua, que terminó llevándolos a la quiebra al imposibilitar por completo la operación de lavado de dinero.

Aprovechamos que nuestro pasante subpagado se encontraba matando tigres como limpiabotas del parquero en el sector, donde tomó las declaraciones de Ender Manuel Rivas, quien era chef principal del restaurante: “Coño hermano, la verdad es que la falta de agua pegó mucho en el negocio, ¿tú has intentado lavar dólares en una batea? Te queda la mano pero es tiesa, ¿oyó? De paso que es más lento, hay que cargar tobos y no quedan tan limpios, entonces al final termina uno dándole varias veces como un cachifo. Es imposible mantener una operación honesta de esa manera. La verdad es que a mí me contrataron como chef así sin experiencia ni nada, lo cual me pareció raro pero yo le echo bolas a todo. Igual de una vez me di cuenta que ese no era mi trabajo de verdad, de hecho no tenía que cocinar porque nadie entraba en ese local. Bueno, de vez en cuando entraba una parejita a botar la plata y lo que hacíamos era pedir un delivery desde la cocina y se lo servíamos el triple de caro mientras las lavadoras industriales hacían lo suyo, cuando llegaba el agua, pues”, explicó Rivas con un poco de nostalgia en los ojos, mientras buscaba empleo en algún otro restaurante especializado en el lavado de capitales.