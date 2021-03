Señor que opera empanadas celebra el Día del Médico

A pesar de no haber pasado 7 años —o más— estudiando Medicina, hoy Ruperto Ruiz, experto en hacer empanadas operadas en su puesto “Aquí no hay quien viva” en Hoyo de la Puerta, decidió celebrar el Día del Médico por todo lo alto con una promoción “Todo a $1 (pero no hay vuelto)” en su negocio.

Hablamos con Ruiz, quien en 3 segundos hizo gala de sus habilidades quirúrgicas rellenando 18 empanadas y sacando otras 11 del caldero con su propia mano: “¡Bienvenido a ‘Aquí no hay quien viva’, el mejor puesto de empanadas de todo el estado Miranda y sus alrededores! Mira, y ¿no me vas a felicitar? ¡Si hoy es el Día del Médico, chico! Yo soy médico experto cirujano, mira estas bellezas de operadas que acabo de sacar, ni se les nota la sutura. Y esto lleva años de práctica y perfección, oíste, esto no es tan fácil como se ve. Te digo una vaina, le digo a uno de esos muchachitos que están estudiando Medicina que hagan una empanada operada y se quedan ponchaos. ¡Este trabajo también es fuerte! Alimentar al venezolano con un plato tan exquisito y callejero como este. Por eso hoy celebro con una promoción 3×2 o 2×3, no me acuerdo cómo era la cuestión. ¡El hecho es que yo sí celebro mi día!”, exclamó Ruperto, quien insistió en regalarle una empanada a nuestro pasante, que procedimos a expropiársela apenas pisó la oficina.