Perro policía aprende a decir “¿y cómo hacemos?”

Hoy la Policía del municipio Chacao de Caracas se encuentra de fiesta. Después de muchas sesiones de entrenamiento, el perro policía Cerbero por fin logró ladrar elocuentemente “¿y cómo hacemos?” a un ciudadano en una alcabala, optimizando de esta manera el uso de recursos para el matraqueo.

El oficial Lucas Tigo, a quien le fue asignado Cerbero cuando apenas era un cachorro y no daba sus primeros aullidos, nos comentó más sobre este increíble hecho: “Ciudadano, normalmente a esta hora, después de pasar todo el día pidiendo salvoconducto y mandando a remolcar carros bajo esta pepa de sol, no estaría de buen humor; ¡pero es que Cerbero hace que mis días mejoren! Antes de seguirle hablando debo pedirle que me muestre licencia, cédula, certificado médico, RCV y carnet de circulación, no me importa que esté a pie. Muy bien, mientras busca ahí eso en la cartera le sigo echando el cuento. El escuadrón estaba lleno de carros a parar, ciudadanos que se veían muy jóvenes para manejar y no nos daba chance de guisar a todos, tuvimos que dejar ir liso a más de uno, lo que por supuesto para nosotros era un gran problema. Así que decidí entrenar a Cerbero para que le hiciera pipí en los cauchos, o que buscara conos para ponerlos frente a los carros pero nada que sucedía. Se me prendió el bombillo, a diferencia del de mi casa que sigue quemado, y me propuse a enseñarle a decir “¿Y cómo hacemos?” Varios de mis compañeros pensaron que no era posible, incluso yo llegué a dudar de mí mismo, pero hoy finalmente lo dijo. No me cabe duda que esto hará nuestros días más fáciles y confundirá tanto a los ciudadanos que les tendremos que decir que están bajo la influencia de psicotrópicos ilegales. ¡Un orgullo mi Cerbero! Por cierto ciudadano, estos papeles están vencidos de hace 5 años, por favor a la derecha un momento”, instruyó el oficial Tigo a nuestro pasante, a quien no le dimos salvoconducto para que aprenda a moverse en las calles.