La alegría, euforia y éxtasis absoluto se apoderó no sólo de Caracas, sino de Venezuela y el universo entero, en donde millones de billones de trillones de venezolanos abarrotaron las calles –algunos incluso sin ropa– para celebrar la juramentación de Nicolás Maduro en su tercer mandato presidencial, todo dentro de esta noticia de mentira de El Chiguire Bipolar.

José Miguel Carrasco Zambrano, un caraqueño de 26 años 100%, comentó entre lágrimas: “¡Coño, brother!, este es el segundo día más feliz de mi vida, porque el primero siempre va a ser cuando la Vinotinto ganó el mundial, ¿sabes? No he conocido ningún otro gobierno en mi corta vida, pero tampoco me hace falta, porque con mi comandante eterno Nicolás Maduro aquí lo que estamos es felices, contentos y listos para seguir apoyando el proceso revolucionario”.

Por su parte, también obtuvimos declaraciones de Andreína Figueroa, quien resaltó la importancia de este momento histórico: “AAAAAAARGGGH TEARRGHGMMMOOOOOOOHHNIJJCOKKLAAAAAAASSSJSJA VIVALAREVOLUCICNDJFJFF HOY TOCA ES BEBEEEEERRROOOOOOOOONNNNN HASTAPERDERLACOCIENCISJARJFRVNFVKDNDSMXS`WXWSVL$$%3&$/”.

Sin embargo, las palabras más sorprendentes vinieron por parte de X4vis Tax BC-RRO, un alienígena de la galaxia andrómeda que se encontraba bebiendo anís con gasoil desde tempranas horas de la mañana con motivo de la celebración: “Desde la nebulosa chavesiana hasta la galaxia Andrómeda, todas las formas de vida interplanetaria estamos celebrando este heroico triunfo en contra del fascista intergalácticapitalista que acabó con la civilización en Marte”.