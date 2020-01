Joven que se queda sin amigos por la emigración invita a jugar Fifa a Diosdado

José Martínez, un joven caraqueño de 22 años, invitó el día de hoy al diputado de la AN, y única persona que se alegra cuando los juguetes en Toy Story 3 van a morir, Diosdado Cabello a jugar FIFA ya que ninguno de sus antiguos amigos vive en el país.

“Se fue todo mi círculo social, algunos a Perú, otros están en Miami y unos cuantos más lavando dinero en Lechería. Total que me cansé de jugar sólo y los únicos que quedan acá son los del gobierno así que invité a Diosdado por DM de Twitter y rápidamente aceptó. Debe ser porque fui el único que no le escribió para insultarlo. La dinámica de juego es un poco rara, cada vez que meto gol me amenaza con desaparecer a un amigo o familiar, pero como les dije, ya no me queda nadie en el país así que le gano sin pena ¿A quién me va a desaparecer? Eso sí, ya estoy harto de que cuando le canten falta se moleste y me mande a la DGCIM para espicharme los cauchos de la moto o me lance su control de Xbox de oro sólido con diamantes. Eso sí, las incrustaciones duelen, pero más duele no tener amigos” declaró Martínez quien se tuvo que ir rápidamente porque Diosdado estaba practicando la chilena con la vajilla del apartamento.