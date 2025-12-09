Venezolano agradece haber migrado con título universitario porque sino estaría trabajando en un call center peor que el call center donde trabaja

El joven migrante Fernando Bautista, quien llegó a Bogotá hace siete años con su título de ingeniero en sistemas de la UNEFA, asegura sentirse agradecido por haber esperado a graduarse antes de salir del país, pues de lo contrario hoy estaría trabajando en un call center incluso peor que el call center donde trabaja actualmente.

“Menos mal que yo sí me aguanté mis dos semanas de carrera para venirme con el título, porque sino imagínate, estaría sufriendo como un esclavo”, nos comentó Bautista, durante su break de 30 segundos para comer. “Tengo amigos que están trabajando en call centers que mejor ni te cuento, pero igual te voy a contar, porque aguantan insultos todo el día, les supervisan las métricas, sólo pueden ir al baño una vez al día. Yo aquí más bien estoy como un rey, puedo ir al baño todas las veces que quiera siempre y cuando me tarde menos de 15 segundos, no atiendo llamadas como tal sino que los clientes me insultan por texto y de paso sólamente me han dado latigazos cuatro veces desde que llegué. Además, el sueldo es buenísimo, me alcanza para vivir en un apartamentazo de dos metros cuadrados en Soacha”, explicó Bautista, mientras el jefe lo electrocutaba con un taser por robarle tiempo a la empresa al concedernos la entrevista.