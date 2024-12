Mbappé mete su primer hat trick con el Madrid en FC25

Tras un cuestionado inicio de temporada con el Real Madrid lleno de errores, penaltis fallados y fiestas en Suecia, Kylian Mbappé logró silenciar de manera contundente a todos sus críticos con su primer hat trick. La superestrella francesa logró marcar tres tantos contra el Deportivo La Guaira durante una acalorada partida de FC25, acabando los 90 minutos con una aplastante victoria 23 a 0 en la dificultad de principiante.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aprovechó la más reciente rueda de prensa del club para felicitar al delantero merengue por este tan necesitado logro: “Me siento muy felíz por Kylian, la verdad es que necesitaba este hat trick para recuperar su confianza en el campo. Los que lo vemos en los entrenamientos sabemos lo mucho que se esfuerza entrenando los pulgares, pero sobre todo el índice, para darle al balón con R1 y meterla en la escuadra. Incluso, hace poco el staff técnico le enseñó que es posible defender siendo delantero, aunque no le gusta mucho porque se le baja la barra de energía. Estoy seguro que muy pronto veremos su mejor versión, como la que perdió en la final del mundial 2022. De todos modos estamos muy contentos con su rendimiento, los que lo critican esta temporada no toman en cuenta que si los goles en Fifa contaran, Mbappé fácilmente sería el pichichi de La Liga por mucho”, explicó Ancelotti, mientras ordenaba instalar sillas ortopédicas en la banca del Bernabéu para que Arda Güler y Endrick no se lesionen de tanto estar sentados.