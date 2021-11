Metro de Caracas mete currículo en los Decepticons

Después de una sucesión de explosiones, de vagones sin funcionar, de olores tan putrefactos que son indescriptibles y de muchas, pero muchas canciones de vallenato, el Metro de Caracas aceptó que su sueño de ser un Transformer es eso nada más, un sueño, y con la misma aprovechó y actualizó su currículo con todas sus hazañas para enviárselo al líder de los Decepticons, —Reykon— Megatron.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a entrevistar al Metro para conocer más detalles sobre este ataque de sinceridad brutal —y su consecuente epifanía—; mientras apuñalaban a alguien en uno de sus vagones logró arrancarle algunas declaraciones al futuro miembro de los Decepticons: “Yo siempre quise ser alguien de bien, y durante mucho tiempo creo que lo fui, pero llegó el momento en que dejaron de valorarme, más nunca me hicieron mi mantenimiento adecuado y eso me afligió. Durante mucho tiempo yo iba por el mundo con la cabeza en alto, sintiéndome un Audi; pero mírame ahora. ¡Mírame! Parezco el Optra de los metros. Nadie me quiere, pero eso se acaba hoy. Mi sueño era ser un Transformer para salvar el mundo, pero ya está, ya me resigné. Me conformo con ser un Decepticon, porque ya que lo que hago es joderle la vida de todos, vamos a abrazar esa realidad, vamos a seguir haciéndolo, pero con gusto. ¡Y NO MÁS CANCIONES DE VALLENATO! Si llego a quedar, si me aceptan, pondré a todo el mundo a escuchar Slipknot”, finalizó el Metro minutos antes de enterarse de que su solicitud para ser Decepticon sería rechazada por falta de un buen motor.