Kamala Harris continúa enviando señales de su posición sobre caso de Venezuela al usar lycras compradas en El Tijerazo

La senadora Kamala Harris, vicepresidenta electa de los Estados Unidos, lució un traje Carolina Herrera en su discurso de victoria, en un evento ocurrido este sábado pasado en Wilmington, Delaware, lo que de inmediato generó rumores y teorías en muchos venezolanos, quienes pensaban que esto es una posible señal sobre su posición sobre Venezuela. Hoy Harris continuó alimentando estas conjeturas, al declarar a la prensa utilizando un par de leggings de El Tijerazo.

Mientras despertaba a Biden para pedirle que usara unos trajes de Montecristo, pudimos conversar con Harris sobre estas supuestas señales de su posición con respecto a nuestro país: “Como aún no asumo la vicepresidencia formalmente, no estoy en posición de dar mis declaraciones sobre Venezuela tan claramente como me gustaría. Sin embargo, creo que el pueblo venezolano me ha entendido. Hoy pasé el día yendo a ruedas de prensa y entrevistas y reuniones utilizando las lycras que le pedí al primo del amigo de mi tercera asistente, que vive en Caracas. Le pedí que me comprara el par más representativo del país, algo que no deje dudas que estoy vestida por y para Venezuela. Así que me envió estos leggings de algo que llaman El Tijerazo, una tienda muy reconocida de allá, según me informan. Primero usé el traje de Carolina Herrera, pensando que estaba mandando un mensaje bien claro, pero ocurrió que muchas personas no vieron más allá de que el traje fueran unas prendas blancas, así que cambié mi estrategia. Creo que con estos leggings mi posición queda muy clara”, finalizó Harris, quien luego mandó a pedir a su asistente una pulserita con un dije del Ávila.