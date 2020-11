Claudia López asegura que Bogotá no es Dubai por culpa de los venezolanos

En una rueda de prensa efectuada este domingo en su despacho, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó un informe donde aseguró que básicamente su ciudad no es Dubai por culpa de los inmigrantes venezolanos.

López, quien a pesar de pertenecer al colectivo LGTBX no sabe cómo hablar sobre otras minorías, sustentó la tesis con la cual explica que la ciudad que gobierna no esté a la altura de los grandes emiratos árabes: “Los venecos. Es culpa de los venecos. Bogotá no es la Dubai de los Andes por esta inmigración indeseada. Nuestra ciudad no tiene hoteles de 8 estrellas, pistas de esquí bajo techo con nieve real, centros comerciales donde usted puede comprar Ferraris y Lamborghinis y todo eso como Dubai, por esta misma razón. Es por culpa de ellos que no tenemos un Metro que funcione, y por eso tenemos tanto tráfico y tanta contaminación. Contaminación que aumenta además, ya adivinan ustedes por qué: por el CO2 que exhalan los inmigrantes de Venezuela. ¿Huecos en la calle? Culpa de ellos también. ¿Le sirvieron un ajiaco y estaba frío? Veneco el mesonero, apuesto y no pierdo. Seguro hasta se lo escupió. ¿Delincuencia, desempleo? Culpa de los ciudadanos venezolanos. No me hagan seguir, porque si me apuran mucho puedo asegurarles que detrás de cualquier problema que agobie a nuestra ciudad está Bolívar que era, por supuesto, veneco. ¡Veneco tenía que ser!” finalizó López mientras ordenaba un estudio para construir un muro en la frontera con Venezuela.