Momentos en los que se saca el pecho

No solo se Saca El Pecho cuando se estudia cálculo 1 o el arte del chanceo, sino también se saca cuando se te espichó el caucho justo antes de ir a la playa. O cuando superas tus nervios, eres valiente y te pones tus bóxers amarillos de la buena suerte, para estar a la altura del momento con tu botella de Pecho Cuadrado en la mano.

Por eso te hicimos este recap con los mejores momentos en los que donde demostraste lo grande que eres:



Para revelarle a la que te gusta que eres tú el que le deja likes desde tu cuenta alterna de postres, y ahora tienes dos pedidos aunque no sabes ni preparar arroz.

Para ser el primero en bailar en la fiesta con la coreografía de TikTok que aprendiste el día anterior.

Explicándole a tus papás que le echaste aceite de oliva al carro.

Tomando la responsabilidad de romper el hielo contra el piso frente a todos en la fiesta.

Metiéndote la camisa dentro de los interiores para que tu suegro piense que eres un tipo serio, hecho y derecho.

Dejando que la que te gusta lleve a la amiga a la cita porque era la única forma de que la dejaran salir.

Cuando el chamo que te pidió el delivery te dio dos ramos y dos cartas iguales para direcciones distintas y lo entregaste.

Yendo hasta La Guaira un martes a las 3 A.M. porque la que te gusta te dijo que estaba sola.

Para ir a la rumba al otro lado de la ciudad sin saber quién te va a dar la cola de regreso.

Llevando tu botella de Pecho Cuadrado a la reunión como el héroe que eres, haciendo que todos te amen por ser tremendo tipazo.