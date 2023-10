Capriles le pregunta a Guaidó si lo puede pedir por parole humanitario

Tras su retiro de las primarias de oposición, Henrique Capriles Radonski, le envió un mensaje a Juan Guaidó por WhatsApp para pedirle un favor. “El flaco” le preguntó si podía meterlo en la lista de los que se van por parole humanitario para los Estados Unidos, y si lo dejaba caer en el sofá-cama de la sala “por unos diítas nada más” en caso que le dieran el chance.

Capriles explicó en un “en vivo” por Periscope, convirtiéndose así en el único ser humano que usa esa aplicación desde 2017, donde también fue el único ser humano que la usó: “Miren compadre, ese favor que le estoy pidiendo a Guaidó no tiene nada que ver con mi decisión de salirme de las primarias. Yo ya tengo rato cuadrando esto del parole porque chamo, es que el peo de la luz está arrecho, ¿no? Además allá uno sí se puede hacer unos reales para comprarse un buen set de ollas, ¿cierto? Eso es lo que todos queremos, para darle con todo. Yo le dije a Juan que apenas consiga trabajo ni me voy a ver en esa casa, voy a salir al tiro y voy a llegar sólo a roncar, porque ese Corolla 2027 no se paga solito, ¿me oyen? Allá sí hay que sudar la gota gorda. Hay que quitarse ese chip de las donaciones por hacer campaña presidencial, eso se jodió”, terminó Capriles, mientras se registraba como repartidor en Doordash.