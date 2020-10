Chama pasa 6 días tratando de recordar por qué le salió ese morado en la pierna

Andreína Morales despertó el viernes pasado con un morado en su pierna izquierda. Intentó recordar cómo se lo había hecho, pero no pudo hacerlo. Morales ya lleva casi una semana en una intensa investigación para averiguar el origen del moretón, sin que hasta el momento haya podido dar con una posible causa o fecha.

La señorita Morales, confesa fanática de series documentales de misterios y asesinos en serie, nos dejó ver hoy los avances de su inquisición del pequeño hematoma, el cual la ha mantenido despierta por días: “Día 1: me desperté e hice mi rutina del día como si nada. No me pareció que hubiese algo fuera de lo común, hasta que me fui a bañar. Me di cuenta que tenía un morado en la pantorrilla. Era extraño, no me dolía ni recordaba haberme pegado con una mesa o algo. No le di mucha importancia. Día 2: el morado seguía ahí, se estaba tornando un color algo verde. No podía quedarme quieta sin saber porqué me salió. Llamé a todas las personas con quienes había hablado, para ver si habíamos conversado sobre mi golpe. Nada. Nadie me dijo haber hablado de eso conmigo. Día 3: ‘Tiene que haber algún testigo’, pensé. Entrevisté a todas las personas con las que vivo, es decir, mi familia y mi perro. Nadie recuerda haberme escuchado gritar ni un sonido de golpe. Mi perro solo me pidió cariñitos. Día 5: llevo una semana volviendo a trazar mis pasos, tratando de ver contra qué superficie me pude haber pegado. La mesa de noche siempre es sospechosa, por ahora encabeza la lista. La silla del comedor también es una posibilidad. No puedo dormir hasta saber porqué pasó esto. Día 6: Tengo horas buscando explicaciones sobrenaturales, algún espíritu que intente agarrarme las piernas mientras duermo o algo. Por ahora solo doy con cadenas de PowerPoint del 2006. Nada que me explique” rezan algunas de las anotaciones de Morales, que parece ignorar el hecho de que ya le había salido otro morado en el brazo.