El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas y Comunicados Contundentes (ONU), António Guterres, le dedicó esta mañana a todos los venezolanos un conmovedor mensaje. Se trata de una poderosa imagen del personaje animado Piolín que, con un fondo escarchado y lleno de corazones, le envía muchas bendiciones al pueblo venezolano.

El archivo JPG, el cual le robó a su tía abuela, pretende no sólo motivar al pueblo de Venezuela, sino también ejercer presión ante el régimen de Maduro, según explicó el diplomático portugués: “Tras más de un mes de las elecciones, el régimen de Nicolás Maduro no sólo no ha mostrado los resultados electorales, sino que también forzó el exilio de Edmundo González e hizo que la gente trágicamente estuviera de acuerdo con Juan Barrero. Estas acciones son totalmente inaceptables para la comunidad internacional, y por ese motivo le enviamos esta poderosa imagen de piolín al pueblo venezolano, dentro y fuera del país, para dejar clara nuestra postura democrática y piolinista ante la grave situación que están viviendo. Nos comprometemos con darles todo nuestro apoyo, bendiciones y tajantes comunicados”, afirmó Guterres, mientras compartía también una imagen de Chayanne dando los buenos días.