Este lunes, el máximo mandatario de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió a través de una cadena nacional que el gobierno de Argentina liberara con “efecto inmediato” toda la comida del avión de Conviasa detenido en el aeropuerto de Ezeiza.

El mayor catador de pelusas de su ombligo y degustador de finas tablas de spam, Nicolás Maduro, amenazó al gobierno argentino de “secuestrador de comida de avión” durante su alocución: “Ya me tienen arrecho ya, pues. Ya es hora de que vayan soltando todos esos deliciosos platillos que estaban en la cocina del avión, ¿yo quiero saber cuál es el delito que cometieron ese minestrone y esos sanbuches (sic) de mortadela con aceituna y arequipe?, más les vale mandarme esos platos antes de que se dañen, miren que para el viernes todavía no he planificado mi merienda de las 8 am. NO VAMOS A PERMITIR QUE LOS ARGENTINOS NOS ROBEN ESA PAPA QUE ES NUESTRA, POR ESO TENEMOS SOBERANÍA PARA COMERNOS EL ÚLTIMO PEDAZO DE PIZZA DE TODOS LOS VENEZOLANOS ¡MALDITA SEA, TENGO HAMBRE!, SI NO ME DAN ESA ESA COMIDA YA MISMO, LES JURO QUE LE HAGO CALZÓN CHINO A ARREAZA FRENTE A LAS CÁMARAS, Y USTEDES NO QUIEREN VER LOS FRENAZOS QUE ARREAZA SE GASTA EN SUS INTERIORES DE PAW PATROL”, expresó el mandatario minutos antes de que uno de sus edecanes lo calmara con un cuñete de leche condensada.