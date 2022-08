Bebé se agarra duro del útero de su mamá hasta que pase migración en Miami

Luego de que el papa Francisco confirmase en su encíclica Ignoramus Tutti Venezuelani que si Dios fuera venezolano y le tocara pasar por migración de Miami seguramente también le temblaran las piernas, se comprobó que el proceso de irse a vivir a otro país logra debilitar hasta al más pintado. El caso no iba a ser distinto para Matías —o Sebastián o Matías Sebastián, todavía no lo deciden— un bebé en camino, quien en su octavo mes de gestación hizo uso de toda la fuerza que pudo para aferrarse al útero de su mamá, Adriana López, al momento de pasar por la migración de Miami.

Luego de reponerse de la tembladera que le dio el pensar que podía ser enviada al cuartico, López compartió con nuestro pasante subpagado todos los detalles de su experiencia: “Bueno, no sé si es porque gracias a que mi abuela fue amante de un señor italiano y por eso tengo estos rasgos que meten la coba, pero el agente me vio y me sonrió, ¡hasta los good mornings me dio! Claro, la magia pasó cuando vio al Changó ese que está en las páginas del pasaporte y se dio cuenta que soy es venezolanísima, en ese momento la cara del agente cambió completamente. Sentí un dolor intenso en el útero, y ahí supe que el bebé estaba como yo, asustado. El agente me hizo las preguntas de siempre, pero se le notaba la desconfianza en la voz: ‘¿cuánto dinero tienes encima?’ y le dije que $3.000 en efectivo, cosa que era mentira, tenía era un billete de $20 roto a ver si me lo cambiaban en el banco. También me preguntó que cuánto tiempo me iba a quedar, ahí tuve que mentir otra vez: dije 2 semanas y en ese momento el bebé metió una patadota porque él sabía que yo estaba mintiendo, lo bueno es que mi cara de dolor por el embarazo hizo que el agente se ablandara y me dejara pasar. Me encanta saber que mi Mati o mi Sebas o mi Matisebas o lo que sea que quiera ser ya está preparado para ser un verdadero latino venezolano”, finalizó López que en realidad se iba a quedar el tiempo que fuera necesario para superar sus traumas.