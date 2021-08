Maduro aprovechará diálogo con la oposición para probar sus nuevos 5 minutos de stand up

Este 13 de agosto es la fecha tentativa de inicio de la nueva temporada de diálogos entre la oposición y el gobierno, que se llevará a cabo en México. Distintas fuentes aseguran que uno de los temas a discutir serán las crisis amorosas que atraviesan algunos políticos, aunque sin embargo se espera que el plato fuerte sea el debut de Nicolás Maduro como comediante standupero.

“Todos tienen sus deseos internos, ¿verdac? Aasí como algunos quieren estar en tríos amorosos, a mí también me gustaría, pero me gustaría más hacer comedia. Jaja, ¿Ven que hago buenos chistes?” fueron algunas de las palabras que compartió Nicolás Maduro con el país, en una interminable cadena de televisión. “Yo veo como todos esos jóvenes y jóvanas tienen estas cuestiones donde hablan y no podemos regular lo que dicen porque lo suben en Youtube, ¿cómo es que se le dice? ¡Eso mismo, Pogcast! Yo le decía a Cilia que yo también quiero uno, me he dado cuenta que tienen hasta un código de vestimenta de camisas negras y pelito corto, estoy feliz de compartir con todas y todos mis chistes hechos con todo el amor del mundo para este pueblo revolucionario y que mejor sitio para probarlos que con la oposición apátrida de este país, los mataré… pero de la risa, jaja ¿ven que sí doy risa?” concluyó Maduro, mientras le preguntaba a Cilia si burlarse de Jaua en todos sus chistes podía considerarse acoso.