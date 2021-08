Candidato del PSUV con 8 billones de votos robados pierde ante su contrincante que robó ∞ votos

Este domingo, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) llevó a cabo unas elecciones primarias tranquilas, apenas con unos cientos de tiros, puñaladas, golpes e insultos, para definir a los candidatos que participarán en las elecciones regionales de este 21 de noviembre. Entre los participantes se encontraba Vilmo Fresa, aspirante a la gobernación de un estado que ni él sabe cuál es, quien perdió la candidatura a pesar de haber recibido 8 billones de votos robados porque su oponente logró robar una cifra que los expertos aseguran es infinita.

Vilmo Fresa, aspirante para la gobernación —¿de Cojedes? ¿O era Carabobo? Lo único que él asegura es que el estado empieza por “C”— dio algunas palabras luego de haber perdido contra su contrincante por votos infinitos, en lo que llamó “una limpia contienda”: “Bueno, quiero que sepan que esos votos recolectados no los olvidaré. Gracias a mi familia, a mis amigos y a todos los bots que me dieron su confianza; hicimos todo lo posible, votaron en todos los estados del país, y del mundo también, 8 billones de votos no fueron suficientes para ganar contra este gran lad… contrincante que recolectó votos infinitos. No importa, para la próxima trabajaré en ofrecer más cosas que no voy a cumplir para que la gente vote más por mí, felicidades a mi compañero que tuvo mejor estrategia de robo, perdón, de campaña que yo”, finalizó Fresa, mientras lloraba devastado pensando en los millones de dólares que él no podrá robarse.

Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV y dueño del podcast más escuchado por el SEBIN y Thanos, “Con El Mazo Dando”, hizo el conteo de votos en vivo; estas fueron sus palabras sobre esta elección: “Estas elecciones prueban que en Venezuela sí hay democracia y libertad para todos. ¿Cómo explican ustedes que si la cosa está tan mal como dice la derecha apátrida dhersista, estos dos candidatos hayan sido capaces de robar 8 billones de votos uno, e infinito el otro? ¡Y eso que hubo algunos incidentes aislados, porque si no hubiera sido mucho más, estoy seguro! Hombre contra hombre, mujer contra hombre, mujer contra mujer y mujer contra hombre y también en el sentido contrario, gracias a todos los que participaron en este gran recuento de robos entre el chavismo. Estamos orgullosos de esta gran jornada, no solo por la cantidad de votantes, sino también porque solo hubo 50 heridos de bala y no 100. Toda una fiesta democrática”, expresó Cabello, mientras le decía a los familiares de los heridos que para cubrir los gastos de la clínica lo mejor es que abran un GoFundMe.