Señor estornuda cerca de subestación y deja a Venezuela sin electricidad

Muchos estados del país amanecieron hoy sin luz. Como de costumbre, el Gobierno se apresuró a señalar que estos apagones fueron causados por las fuertes lluvias caídas en las últimas horas; sin embargo, fue descubierta evidencia que confirma que este apagón habría sido ocasionado por un hombre que hoy estornudó cerca de una de las pocas subestaciones eléctricas que quedan en funcionamiento en el país.

De acuerdo con la prueba, que fue descubierta por nuestro pasante subpagado mientras echaba el carro en Reddit, la falla general en el servicio eléctrico es responsabilidad del señor Ignacio Montezuma, vecino de Los Ruices, Caracas. Montezuma habría salido hoy a pasear por primera vez desde que comenzó la cuarentena, cuando fue abrumado por el olor del aire libre, haciendo que estornudara cerca de la subestación eléctrica Don Bosco. Al ser consultado sobre esto, el señor Montezuma nos ofreció sus comentarios al respecto: «Hermano, ahora tengo miles de correos de gente mentándome madre porque CORPOELEC me empezó a catalogar como terrorista, saboteador, saboteador terrorista o conspiracionista, algo de eso. ¡Solo porque estornudé como a 30 cuadras de la estación esa que siempre explota! Yo te voy a decir algo, estaba regresándome a mi casa porque vi tiempo de lluvia y no pretendía emparamarme, porque no tengo agua caliente para bañarme después o luz para hacerme un cafecito y sentir que estoy en una película dramática basada en Londres. Así que me di vuelta, y no había dado ni 10 pasos y no pude más, el olor de la naturaleza fue mucho para mí. Eso y que no he caminado por diversión en 15 años. Así que entre eso y el cielo oscurito me devolví estornudando como un gafo. Llegué a mi casa y por supuesto escuché una explosión y no había luz. Y pues resulta que alguien del gobierno me tomó foto y me hizo culpable de la infelicidad del país entero, cuando solo soy culpable de la infelicidad de mi ex esposa», concluyó Montezuma, segundos antes de recibir un correo que lo acusa de ser responsable por la separación de Chino y Nacho.