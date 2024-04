El poeta general de la república, Tarek William Saab, anunció hoy la captura del exministro de Petróleo que llevaba más de un año desaparecido, Tareck El Aissami, imputado por delitos de robar sin compartir, quien a través de sus 3 mil abogados introducirá un recurso ante la corte para tener burdel por cárcel, ya que a sus avanzados 49 años las mujeres con el oficio más antiguo del mundo ya no son un gusto, sino una necesidad.

En un acto de solidaridad, Tareck usó su derecho a una llamada telefónica para conversar con nuestra prestigiosa mesa de redacción (le quitamos el teléfono a su abogado): “Sirios, venezolanos y sirianos, acudo a ustedes para que me apoyen en esta lucha por mis derechos. Podré haber robado 23 mil millones de dólares y haber puesto a 90% del país a comer arepa de yuca con tajada de mango, pero eso no significa que me van a quitar mi derecho humano a meter billetes de $100 en la tanga de una mujer exageradamente operada. Pónganse la mano en el corazón y déjenme tener burdel por cárcel, o al menos una cárcel con burdel, que seguro debe haber varias. Mínimo déjenme poner un tubo de pole dance a la parte de atrás de la patrulla”, concluyó Tareck antes de revelar que perdió toda la plata robada porque la depositó en el B.O.D