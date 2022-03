Sanciones obligan a Putin a pedir el bono del Amor Mayor

McDonald’s. Coca-Cola. Starbucks. El Starbucks de Las Mercedes. Cada día son más las empresas y gobiernos que deciden cesar sus relaciones económicas con Rusia, en represalia por la invasión a Ucrania. El severo impacto causado por esta lluvia de sanciones ha obligado a Vladimir Putin, presidente de Rusia, a buscar ayuda económica a como dé lugar; por esta razón este lunes procedió a solicitar el bono de la Patria “Amor Mayor”.

Putin afirmó haberse sacado el Carnet de la Patria para recibir este apoyo económico, desesperado por la difícil situación que las sanciones han traído para la economía de su país: “Si con esto puedo comprar una bomba, ¡pues venga el bono! Ninguna ayuda es mala. Bueno, bueno. ¿Esto lo están grabando? ¿No? Vamos a sincerarnos, pues: esta ayuda sí es bien horrible. ¿A quién se le ocurre dar un bono que no alcanza para nada? Sin duda es una buena estrategia para el pueblo, pero nunca para un compatriota presidente. No importa, para que no digan que Vladimir Putin es un desagradecido, tomaré estos Bs. 7 y los invertiré en… no sé, ¿pagar el estacionamiento de uno de los centros comerciales que no han cerrado? Puede ser, tengo que decidirme, he intentado contactar con Maduro pero desde lo de Estados Unidos no me manda ni un sticker de Piolín. Estoy preocupado, pero no tengo tiempo para preocuparme por cosas de colegio. Nos vemos, seguiré invadiendo Ucrania hasta que mi país quiebre y me metan en un ancianato. Aunque sinceramente no creo que pase, porque yo he ganado muchas guerras, sobre todo en Age of Empires” aseguró Putin, segundos antes de confirmar que su traductor lo que le había dicho era que con ese dinero solo le alcanzaría para comprar un Bolibomba.