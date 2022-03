Barril de petróleo en $130 provoca alza de cuñados trabajando en PDVSA

La invasión de Rusia a Ucrania ha tenido como consecuencia el encarecimiento del petróleo a la cifra récord de 130 dólares por barril. Esto sólo significa buenas noticias para PDVSA, la estatal de explotación de yacimientos y venta de pollo venezolana, y para los cuñados, sobrinos y primos políticos de altos cargos de la petrolera, que ya están aumentando el número de cargos a dedo en la empresa.

Arnoldo Peña, cuñado del Viceministro del Ministerio Para El Poder Popular de la Energía, Minas y Corrupción, habló sobre el reciente aumento del nepotismo en la empresa petrolera: “El pueblo que está rodilla, talón y escroto en tierra con el Presidente obrero Nicolás Maduro, todos vamos a trabajar sin descanso para volver a reactivar la empresa que los señorones de la Cuarta República destruyeron y dejaron sin medio. Nosotros, los cuñados, amigos de la familia y señores de servicio de altos cargos del chavismo estamos en cargos recién creados para darle a PDVSA lo que merece: personal altamente descalificado. Confíen en nosotros, los que no tenemos necesidad de enviar un currículo para entrar a instituciones públicas, los que no nos tiemblan los pies para ir a agarrar sol a una marcha en Los Próceres, los que no dudaremos en ser milicianos si nuestro familiar que nos da trabajo en el gobierno nos lo pide. Seguimos resteados con Maduro y dispuestos a defender con nuestra sangre esos barriles que hoy si valen la pena explotar”.