Venezolano en Miami 100% seguro que TPS significa Trump Para Siempre

Arturo “My Man” Ponte emigró a Florida con una carta buscando “asilo” en 2017. Desde ese entonces, se ha convertido en un ávido seguidor de Donald Trump y consumidor de las llamadas “fake news” y de páginas de Reddit de QAnon. Hoy, luego del anuncio de Biden de otorgarle el estatus de protección temporal a los venezolanos en el país, Ponte se niega a creer que las siglas TPS significan otra cosa que “Trump Para Siempre”

Hablamos con Arturo Ponte vía Telegram —¿cómo más?— para que nos explicara con más detalle su teoría trumpista: “A mí me sorprende que la gente no lo vea, que sea tan ignorante, que no se den cuenta de lo qué está frente a sus narices. ¡Por supuesto que TPS significa “Trump Para Siempre”! ¿Tú crees que yo me voy a creer ese cuento de y que ‘temporary protected no-sé-qué-wachu’? No, señor. Es el mismísimo Biden enviando un mensaje a todos; está diciendo que él admite que se robó las elecciones, ¡está admitiendo el fraude! Incluso, hay unos amigos míos que están más informados que yo con todo lo que respecta el Deep State y los Illuminati y las vacunas y dicen que es muy posible que Biden sea pro-Trump, pero tenía que crear una movida estratégica y avanzada para que la gente pensara que era demócrata, porque realmente Biden es un títere de Trump. ¡Eso tiene más sentido! Nos está dando a conocer que pronto se acabará su mandato para que Trump, mi verdadero presidente legítimo, asuma. Es toda una estrategia articulada y calculada, no me queda duda. ¡Trump para siempre!” exclamó Ponte, quien se dirigía a una marcha para protestar contra el 5G.