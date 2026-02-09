Colaboración entre Paw3r y Caracas F.C obliga al Deportivo Táchira a competir en guayucos

La reciente colaboración entre la marca Paw3r y el Caracas Fútbol Club, con el lanzamiento de una nueva camiseta especial para el equipo rojinegro, empujó al Deportivo Táchira a ponerse las pilas y anunciar una equipación en guayucos para no quedarse atrás e intentar mantenerse relevantes.

Alfonso Torrealba, encargado de comprar los uniformes piratas del Deportivo Táchira en el centro antes de cada partido confirmó la información: “Uish, no sé por qué no se nos ocurrió antes. Pero no importa, ya me puse en contacto con el equipo de contabilidad, de marketing y con la directiva del club, es decir, las otras voces en mi cabeza, y esta misma semana vamos a sorprender a todos saliendo a jugar en guayucos, o taparrabos, pues, ¿qué tal? Esa sí nadie se la esperaba. El primer uniforme hecho con piel de becerro, como nuestros jugadores, que nos ofrecerá la ventaja ofensiva de que ningún atacante los va a querer tocar para que no se nos destapen las nalgas”, explicó Torrealba, antes de que le confirmaran que el club no tenía presupuesto para esa colaboración gratuita.