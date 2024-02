Joven que llenó bombitas de agua con leche del clap ya lleva 3 muertos

Lamentablemente muchos crímenes de guerra pasan por debajo de la mesa todos los años, como escribirle a las exes de los amigos, el porte de ropa mal secada y los pastichos servidos sin tajadas. Trágicamente, hoy se sumó una nueva violación al derecho internacional humanitario a la lista, y es que el joven Fernando Ochoa de 15 años, jugó carnaval con bombitas de leche del CLAP, dejando un saldo de 3 fallecidos y decenas de personas con déficit de calcio.

Mientras mandaba las advertencias de la Corte Penal Internacional a su carpeta de spam, Ochoa presumía su nueva arma química: “Eso de usar agua ya no se hace, porque ni siquiera hay, y los del pipí es como cliché y no quiero quedar como un gafo. Así que le quité una bolsita de leche del CLAP a mi abuela, la mezclé con el té negro que sale del chorro y voilá, un instrumento de destrucción masiva. Cuando lanzas bombitas de leche del CLAP nunca sabes cuál será el resultado, a veces se solidifica como si fuera cemento y le partes la nuca a una señora, otras veces solo queda una masa pegajosa de la que no pueden escapar, pero en la mayoría de los casos solo causa desnutrición instantánea en la víctima y cálculos en los riñones, que buena joda”, sentenció el adolescente disociado antes de buscar el contacto de Alex Saab para comprarle leche-pego del CLAP al mayor.