Joe Biden asegura que es el indicado para gobernar porque fue al colegio con George Washington

El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden –o como se refiere así mismo “¿quién soy?”– compareció ante los medios en la Casa Blanca para expresar su enfado con un informe que cuestiona su capacidad mental. El sesquicentenario aseguró que aún goza de excelente memoria y sigue siendo el indicado para gobernar la mayor potencia del mundo porque estudió en el colegio con George Washington.

Mientras los periodistas en la sala de prensa ignoraban el olor luego de que el mandatario hiciera sus necesidades en el pañal, Biden aseveró: “Aquí donde me ven parado todavía gozo de una excelente… eh… ¿cómo es que es?… Por allá por mil novecientos ochenta y quinceocho, cuando estaba en bachillerato, recuerdo que estudié con George Washington, excelente actor, siempre he sido su fan, he visto El Justiciero como 7 veces porque siempre se me olvida… eh… En mi segundo mandato no permitiré que el dictador de Venezuela, Maelo Ruiz, siga saliéndose con…”, concluyó abruptamente el mandatario mientras salía caminando con los pantalones visiblemente abultados por el pañal usado.