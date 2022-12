Señor denuncia que no le han regalado su pernil tal como lo estipula la Ley Orgánica de la Navidad

Álvaro Montiel, un maracucho de 64 años, denunció públicamente al gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley Orgánica de Navidad en su artículo 84, donde claramente explica el deber de las autoridades de entregarle un combo de pernil, ingredientes de hallacas y un bóxer amarillo al menos 10 días antes de Nochebuena.

Álvaro fue claro y conciso en su contundente live de Instagram: “Mijo, que molleja, ¿Hasta cuándo nos vamos a dejar joder?. No puede ser que el gobierno este año tampoco nos dé pernil, es bien sabido que al montar el pesebre como máximo el pernil debe tardar una semana, ¿ustedes pueden creer que tuve que trabajar para comprar mis propias aceitunas? Doy el máximo de 3 días para que me llegue el pernil a la casa, si no me llega tendré que hacer huelga de hambre y comer solo 3 veces al día, ¡Ya basta!”, finalizó Montiel antes de convocar una rueda de prensa para denunciar que Amazon no acepta Petros.