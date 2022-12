Chamo lleva sangría barata y convierte reunión tranquila en sala de emergencias

Lo que algunos medios están catalogando como un feroz atentado a la diversión, el óptimo estado estomacal y el buen gusto, sucedió la noche de ayer en la ciudad de Caracas cuando Leonardo García de 20 años, intoxicó a sangre fría a su grupo de amigos brindándoles una botella de sangría barata llamada “Safrisca”, la cuál dejó un saldo de 12 jóvenes con un extenso dolor de cabeza, malestar estomacal y cientos de llamadas perdidas a sus exes.

García, quien declaró a los medios presentes que solo “tenía intenciones de pasarla bien”, detalló los hechos a cambio de una sopa de pollo, un guarapo de papelón y cantidades industriales de acetaminofén: “La verdad es que llevar esa botella a la fiesta es la segunda peor decisión que he tomado en mi vida, la primera fue beberla. Yo solo quería impresionar a la chama que me gusta descorchando esa nada lujosa Safrisca. Al final, lo único que logré fue que mis panas estuvieran al borde de un coma etílico y que esa chama me viera con cara de asco. ¡Qué terrible noche! Todo se volvió un desastre cuando jugamos SangríaBarataPong, que es como el beerpong pero con diarrea al día siguiente”, aseguró García mientras empacaba sus cosas para huír del país y no recordar más nunca esa vergonzosa noche.