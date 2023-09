"Somos un país de pádel", asegura presidente de la FVF

Tras la derrota uno a cero ante la selección colombiana en las eliminatorias al Mundial 2026, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Gimenez, se dirigió a los medios de comunicación a quienes explicó: “aunque el resultado fue doloroso luego de los 3 bolívares que invirtieron rediseñando el logo, tampoco es sorprendente porque Venezuela realmente es un país de pádel”.

“Tenemos que sincerarnos, el pádel es el deporte nacional de este país. Ahí es donde está el futuro”, aseguró Gimenez a los dos TikTokers presentes en la rueda de prensa. “Ya los niños no quieren ser futbolistas porque el sueldo de un futbolista en Venezuela es el mismo de un pensionado. Los niños desde pequeños lo que quieren es jugar pádel para ser como su vecino que siempre anda en una 4Runner diferente y tiene unos negocios ahí que uno no sabe. ¿Cuántas canchas de fútbol nuevas hay en el país? Ninguna, porque a nadie le interesa la pasión de patear la redonda. En cambio, cada semana abren una cancha nueva de pádel en el país porque eso es lo que quieren los venezolanos. Precisamente ayer inauguraron una cancha de este deporte en el patio de mi abuela que se le olvidó regar las matas. Sin embargo, nosotros nos mantenemos aquí haciendo el trabajo como por no dejar. Invertimos unos bolívares que sobraron del bono de la patria dos semanas antes de iniciar las eliminatorias, pero aparentemente eso no es suficiente para arreglar décadas de decadencia futbolística”, concluyó Gimenez, mientras anunciaba que los partidos de la selección por Venevisión finalmente van a tener sonido.