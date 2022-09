BBC spoilea el final de The Crown

El portal de noticias British Broadcasting Corporation (BBC) arruinó inadvertidamente el final de la serie “The Crown” a más de 70 millones de hogares en todo el planeta, luego de publicar la noticia de la muerte de la Reina Isabel II de Inglaterra, quien falleciera hoy a sus 96 años de edad en el castillo de Balmoral, en Escocia.

Ejecutivos de Netflix se reunieron hoy de emergencia para decidir si cancelan o reescriben la quinta temporada de la serie, luego de que BBC filtrara el final de la laureada serie, información que fue replicada por agencias de noticias de todo el mundo. Peter Morgan, creador de la serie, denunció airadamente su malestar a través de un comunicado publicado hoy: “¡Esto es inaudito! Yo estoy aquí partiéndome el lomo escribiendo esta serie, intentando condensar en unas cuantas temporadas una vida de 96 años gobernando todo un imperio —y esperando ver ganar a los Tiburones de la Guaira– para que todos disfruten de un entretenimiento de altura, para que vengan los inútiles de la BBC a arruinarme el final. Estoy esperando que me confirmen qué hacer desde las oficinas de Netflix, pero imagino que ahora me tocará inventarme otra cosa. Capaz Jon Snow la apuñala al final, no lo sé. Por ahora no tengo palabras, solo esto” sentenció Morgan, antes de firmar el comunicado con una paloma.