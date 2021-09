Mamá entra en pánico al ver que a su hijo no le queda el uniforme que compró en 2019

El día de ayer, el mandatario Nicolás Maduro reiteró que este octubre reiniciarán las clases presenciales. La noticia generó alivio pero también pánico a la señora Marlene Parra, madre de Carlos, al ver que el uniforme que le compró a su hijo en el 2019 ya no le queda.

“¿Usted sabe lo caro que están esos uniformes? ¡No solo lo caro, sino lo rápido que lo pierden!” se lamentó la señora Parra, mientras intentaba infructuosamente de subirle el cierre a los pantalones de su hijo. “Esos muchachos crecen como 2 centímetros todos los días, si vuelvo a salir embarazada le pediré a Dios que me mandé uno tamaño Diosdado Cabello, porque así no puedo. ¡Mira cómo le quedan esos pantalones! Que él vea qué hacer, irá a clases así aunque parezca que tiene un crop top o que va a salir en un reality de Netflix. Lo peor no es el uniforme, ese muchacho se le olvidó todo, no se acuerda ni cuáles son las vocales, se le olvidó sumar, ni hablar del proceso de fotosíntesis; pero debo admitir que estoy aliviada. Aliviada, sí, porque tenía un año y medio sin sentir libertad plena. Ahora sé que llegaré a la casa y no escucharé a nadie jugando el jueguito ese del demonio, ¿cómo es que se llama? Ajá, ligofleye (sic) es la cosa”, finalizó Parra, mientras consideraba comprarle uniforme XXL a su hijo para que le durara por el resto de esta vida y la siguiente, porque total lo único que hace es repetir año.