En horas de la madrugada de anoche ingresó a la emergencia de la Clínica El Ávila, el Rayo McQueen, el reconocido Chevrolet Corvette que saltó a la fama por haber ganado siete veces la Copa Pistón. Voceros del centro de salud aseguraron que el bólido se habría intoxicado con gasolina iraní luego de una carrera nocturna en la autopista Francisco Fajardo.

A pesar de estar convaleciente con una obstrucción en la bomba de gasolina, McQueen ofreció sus declaraciones sobre esta intoxicación: “¡No sabía que la gasolina de Venezuela era tan peligrosa! Me vine a competir en los piques nocturnos de la Fajardo porque ya no soy el mismo, ya gané la Copa Pistón siete veces, así que necesitaba un nuevo reto. Mucha gente me recomendó los piques, me decían que no había nada como ganarle una carrera al Club Corsa Tuning GT de Los Valles del Tuy. Pero tanquear aquí me intoxicó el tanque de gasolina, los filtros y los inyectores; de pronto estaba en plena carrera y me empecé a sentir mal, se me prendieron las luces de la gasolina y el motor. Me tuve que salir porque empecé a sonar durísimo, hasta los Optras y los Fiestas que estaban en el sitio se estaban burlando de mí, no entiendo como pueden tanquear esa basura y además carísima”, afirmó McQueen mientras le pedía al doctor que aprovechara para desinstalar el equipo de sonido que se puso para ir al SoundCar de Charallave.