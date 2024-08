Maduro pregunta en sus grupos de WhatsApp por qué todavía no lo han borrado

El día de hoy, el primer mandatario nacional y enemigo número de la aplicación de chat más usada en el mundo, Nicolás Maduro, preguntó en los diferentes chats grupales de Whatsapp de los que hace parte, por qué aún siguen utilizando la aplicación.

El hecho lo hizo público el mismo Maduro, quien aprovechó algunos minutos de sus 16 horas diarias al aire en el programa “ConMaduro+” para contar la anécdota: “Lo dije el lunes, lo dije el miércoles, lo dije mañana y lo voy a volver a decir anteayer, ¡no más guasap (sic) en Venezuela! Hoy me tuve que volver a descargar esa aplicación imperialista de los apellidos para revisar quiénes siguen activos los grupos porque en WeChap no me ha llegado pero ni un chisme, ¿ah? ¿Cómo hago ahora para enterarme cuando le volteen la lonchera a Jaua? Se hacen llamar compatriotas pero ahí siguen en los grupos, hablando sin mi. Por eso tuve que entrar de nuevo para regañarlos. Yo confío en que mis compatriotas bolivarianos y el pueblo van a hacer lo correcto eliminando guasoc (sic), porque todos esos chismes los podemos disfrutar juntos compartiendolos en WeChap, donde el gobierno chino, ruso y el Sebin también se van a poder reír con nosotros, ¿verdac?”, explicó el mandatario, mientras eliminaba la aplicación de la calculadora por hacer injerencia extranjera en el conteo de votos.