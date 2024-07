Conviasa no deja abordar a Edmundo ni a nadie porque todavía están averiguando cómo abre la puerta del avión

La empresa pública venezolana, Conviasa, prohibió el ingreso del candidato presidencial Edmundo González al vuelo 758B con destino al Aeropuerto Internacional de Caucagüita, así como también se lo prohibió a los demás pasajeros y la tripulación de cabina. Sin embargo, esta no fue otra arbitrariedad del régimen de Nicolás Maduro, sino que los trabajadores de la aerolínea todavía no saben cómo abrir la puerta del avión.

Mientras veía un tutorial de un hindú que explicaba cómo abrir un Boeing 737, José Peñaloza, piloto del Boeing 747, daba detalles sobre el problema: “Esta puerta así no se parece a la del Flying Simulator, debe ser que es como la de la reja de mi edificio que tiene truquito. Sino yo tengo un convive que le mete un gancho de ropa por la ventana y la desbloquea, nunca lo ha hecho con un avión pero le ha funcionado con carros, camionetas y uno que otro helicóptero. Eso sí, ese tal Edmundo no se va a subir en mi avión, no vaya a ser que destruya esta prestigiosa empresa sacando a todos los indigentes que tenemos arrendados viviendo en el maletero, o reemplazando el delicioso menú de arepas de yuca por algo con proteína que evite que los pasajeros se desmayen”, concluyó el capitán Peñaloza antes de proponerle a los pasajeros viajar con descuento en el carrito por puesto de su tío.