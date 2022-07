Joven decide sacar su pasaporte en Mérida a ver si emigra después de la jubilación

Para los venezolanos, sacar el pasaporte es un acto casi igual de traumático que el beso lésbico de Lightyear para padres conservadores. Que no hay sistema, que la gestora que te iba a atender ese día comió caraotas la noche anterior y no pudo llegar, y un sin fin de cosas que retrasan la obtención del documento; este caso no iba a ser distinto para el joven Carlos Molina, quien decidió sacar su pasaporte en Mérida, para que le llegara en su jubilación y emigrar a sus 70 años, la edad perfecta para empezar de 0 en otro país.

“Yo no me estreso, bueno sí me estreso, ¿pero para qué? si con eso no voy a lograr nada, mejor me espero mis 35 años que es lo que falta para que me entreguen mi pasaporte”, fue parte de la declaración de Carlos Molina, que mientras se podía observar cómo trataba de retener una lágrima, agregó: “Me mantengo con esperanza, haciendo planes desde acá, trabajando y matando tigritos mientras me llega mi vaina, ahorrando para ese viaje y soñando con ese bono de la patria para viejitos”, finalizó Molina quien todavía no sabe que cuando le llegue su pasaporte los lugares que podrá visitar sin visa serán: Maracaibo y San Juan de Los Morros.