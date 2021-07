Fuerzas de seguridad no detendrán al Koki a menos que maneje con el certificado médico vencido

Autoridades venezolanas anunciaron este jueves que no podrán efectuar la detención de “El Koki”, líder negativo de la “Banda de la Cota 905” mientras no esté circulando con el certificado médico vencido, RCV vencido o tenga cara de “sifrino”, y en caso de que este esté de acuerdo con pagar “un fresco”, quedaría en total libertad.

El comandante general de la PNB, Gustavo Díaz Díaz Díaz, afirmó que sus subordinados no tienen la potestad de detener a ningún ciudadano que azote la ciudad por semanas hasta que no cometa un delito grave como desplazarse con los papeles del carro vencidos: “No veo cuál es el alboroto aquí, ¿el Koki está rompiendo las normas? No lo creo, mientras no lo veamos por ahí pagando en una alcabala con el certificado médico vencido, así sea un día vencido, no podemos llevarlo preso por lo que estipula la Ley Orgánica de Delitos Graves Para Matraquear en Alcabalas (LODGPMA). Nosotros queremos entrar a hablar directamente con él para que amablemente deje de tirotear los sectores vecinos, pero eso es una violación menor a la ley, como poner música a alto volumen. Si la gente quiere que atrapemos al Koki, pues incitenlo a que se meta a dirigente estudiantil de la oposición, con ese requisito tendríamos cancha libre y órdenes de cualquier tribunal para meterlo preso, pero mientras la ley proteja a un inocente, aquí no podemos hacer nada”, finalizó Díaz Díaz mientras ordenaba la captura de un peligroso sifrino que circulaba por Las Mercedes con un cuantioso cargamento de un (1) gramo de marihuana y una pipa.