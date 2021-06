FVF apuesta por el talento vinotinto dotando a la selección con lujosos zapatos Kickers

El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) Jorge Gimenez, anunció esta mañana una alianza con la renombrada marca de zapatos colegiales Kickers. Con este nuevo proyecto, Gimenez demostró su confianza en el proyecto del seleccionador José Peseiro, dotando a casi cada jugador con un par de mocasines de alto rendimiento para los partidos de eliminatoria pendientes.

Gimenez, quien llega a la presidencia de la FVF tras botar la casa por la ventana en el partido contra Bolivia y mandar a los jugadores en carrito desde San Cristóbal, ofreció declaraciones ante la prensa: “¿Ustedes no se acuerdan cuando estaban en el recreo en el colegio y salía un partidito ahí de fútbol, béisbol o toqui toqui? ¿No se acuerdan de lo duro que podían patear cualquier cosa como una lata, un papel o cualquier pote vacío con los mocasines? ¡Era increíble! Por eso estoy tan feliz de esta gran alianza con Kickers, no tengo la menor duda de que beneficiará a nuestra selección. Estos zapatos tienen suela de goma que no se resbala con grama de verdad ni artificial. Eso soporta agua, candela, frío, calor, ¡todo! Qué lujo poder trabajar con tan excelente marca de zapatos. ¡Quisiera Nike verse igual de drippin que unos Kickers! Gracias a estos nuevos zapatos nuestros muchachos lograrán dejar el nombre de Venezuela en alto, ¡esta vez sí!”.