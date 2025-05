Venezolanos oficialmente han visto más Papas que presidentes

Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco y León XIV son los papas que ha visto el siglo XXI, y aunque parezcan pocos, la cifra es muy superior a la cantidad de presidentes que ha tenido Venezuela en ese mismo siglo, dejando en evidencia que la hierba mala nunca muere.

El Papa recién elegido, León XIV, hizo referencia a la nación suramericana durante su discurso de aceptación: “Hermanos míos, encuentro con suma preocupación que últimamente ha habido más Papas que presidentes en Venezuela, siendo este un cargo vitalicio. No me explico cómo esos Judas de la democracia pueden durar tanto si solo se alimentan de whisky, tequeños y mujeres de la mala vida, pero que tire la primera piedra quien no haya tenido una noche loca. A partir de hoy, decreto que la eucaristía se haga con jugo verde y scoops de proteína para que los papas tengamos vidas más longevas y así lleguemos a ver la democracia en Venezuela. Es que los demás cardenales y yo no nos explicamos cómo hay más Papas que papas en los supermercados venezolanos en 2017, o cómo el dictador Maduro ha visto más Peppa que Papas, o Elías Jaua más pipe que Papas, o cualquier joven enchufado más popper que Papas. Pobres venezolanos, Dios esté con ustedes y conmigo, porque más tarde iré a dar una vuelta en la Papa Ducati”, concluyó León XIV antes de meterse en una cama de bronceado y desatar el apocalipsis por convertirse en un Papa negro.