Tarek William Saab abre investigación contra #FelizJueves

Hoy por la mañana, el Fiscal General (según el color del cristal con que se mire) Tarek William Saab detuvo todo lo que estaba haciendo al ver con preocupación que #FelizJueves era tendencia en Twitter. Luego de terminar su ronda de multifuerza —porque “día de piernas se respeta”—, Saab decidió que lo primero que hará al prender su computadora será abrir una investigación penal contra este trending topic, pues si es importante para las redes, es importante para él también.

Disfrazado de instructor de Pilates, nuestro pasante logró escuchar una llamada telefónica que Saab estaba teniendo en el baño del gimnasio: “¡No, chamo! ¿Te imaginas que sería de este país sin Twitter? ¡No nos enteraríamos nunca de nada! ¿Tú quién crees que me comentó lo del alcalde ese de Yaracuy? ¿Nicolás? ¿Delcy? ¿El SEBIN? ¿El televisor del gimnasio? No, nada de eso, fue porque se hizo Trending Topic. Me enteré porque yo admito que soy un poco adicto a mi teléfono y a las redes y me la paso pegado viendo Twitter. No siempre pongo algo pues, pero me gusta ver de qué está hablando la gente, enterarme de los chismes y eso. Ahorita entré a ver las tendencias y vi que de primerito estaba #FelizJueves. ¿Qué es eso? ¿Tú sabes algo de eso? Es una conspiración, seguro, un código para referirse a otra cosa, no me queda duda. ¿A qué será? A marihuana, debe ser, por lo de ‘feliz’. Mmmm, no me gusta esto para nada. Manda a abrir una investigación ya ya ya. No hay tiempo que perder. Tenemos que ver qué trama el susodicho presunte hashtag y sentarlo frente a un juez lo más pronto posible”, comentó el Fiscal, quien luego procedió a abrir una investigación a Isayama.