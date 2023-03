Jefe celebra Día de la Mujer rifando lavadora a la que baile más rico

Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se llevó a cabo la primera manifestación femenina para luchar por derechos laborales y electorales en el año 1857. Es por esto que, para aportar un granito de arena a la oleada feminista del 8M, el dueño de la compañía de publicidad, marketing 3.0 y medios “Publicidad, Medios y Algo Más”, José Robles, celebró el Día de la Mujer rifando una lavadora doble tina a la empleada que baile “más sabroso”, según sus palabras.

Nuestro pasante subpagado, quién empatiza mucho con la causa del 8M porque tampoco tiene tantos derechos, logró conversar con Carla Abreu, una empleada de la agencia de publicidad donde ocurrieron los hechos: “Ese tipo se volvió fue loco, dizque rifando una lavadora a la que se diera hasta abajo más rico. Ni de vaina, además una aquí con tremendo dolor de vientre y ese güevon lo que hace es mandarte a tomar pastillas, y si no vienes a trabajar te descuenta el día. Lo peor es que en estos días me enteré que gano 200 dólares menos que mi compañero y yo hago todo el trabajo. Además ese bicho es un asqueroso, me hace piropos todo el tiempo y tiene como 3 o 4 familias, ugh“, finalizó Abreu quien inevitablemente terminó bailando porque necesitaba una lavadora.

Por su parte, Robles quiso enfatizar en que su celebración del Día de la Mujer, es solo para congraciarse con la belleza de las damas presentes: “A las mujeres hay que tratarlas como una rosa, suavemente y mosca si te pinchas, porque si te cortan hay que darles coñazo parejo, pero en fin, este es su día. Espero que el equipo femenino de mi empresa de verdad aprecie la labor que estoy haciendo, aquí solo estoy dándoles regalo de amor a las más bellas, preciosas, obstinadas, complicadas, ladillas, cuaimas y hermosas de la casa“, aseguró Robles, mientras intentaba explicarle a una de sus empleadas como menear la cintura.