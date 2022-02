Chamo que cayó preso pide derecho a una llamada para pedir un sánduche de pollo

El pasado fin de semana el joven Pedro Nárvaez fue detenido por la policía de Chacao por incurrir en el delito de estacionar en una acera amarilla. Narváez, que obviamente ha visto mucha televisión, le recordó a las autoridades el derecho que tenía a una sola llamada; la que usó no para contactar un abogado, no; sino para comunicarse con la sanduchería Holy Chicken y pedir el sánduche de pollo “Not So Holy”, acompañado de un té verde para la dieta.

Lo bueno es que con todo el pollo que le meten este sanduche que me dura como 3 días -Pedro Nárvaez

Enviamos a nuestro pasante subpagado —agarrado de la espalda del delivery de Holy Chicken, quien sorprendentemente se lanzó el viaje hasta la jefatura civil— para conversar con Narváez y conocer el porqué del curioso uso que hizo de sus derechos: “Chamo, tú tienes que probar esta vaina, es adictiva. Según escuché a una de los pacos, me van a dar 10 años de prisión, yo ni sé por qué o a cuenta de qué; pero no importa mientras esta gente me traiga mi sanguchito hasta acá. Voy a luchar para que no me muevan a una cárcel o a un retén, porque ahí si me vuelvo loco. Lo bueno es que con todo el pollo que le meten este sánduche que me dura como 3 días, así que estoy es contento”, finalizó Narváez, mientras le compartía un pedazo de sánduche a nuestro pasante porque, según sus palabras, él podrá ser delincuente, pero nunca una rata.